Более 29 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков", – уточнили в Минэнерго РФ.

Работы по восстановлению электроснабжения ведут 10 бригад энергетиков. В министерстве отметили, что там держат ситуацию на особом контроле.

Ливни начались на Кубани в ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. В ряде районов произошли подтоплений, самая сложная ситуация на данный момент в Темрюкском районе, где затопило около 800 придомовых территорий.

Сильные осадки в ближайшее время прогнозируются в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

При этом старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предупредил о ненастной погоде на Черном море.