Жителей Анапы предупредили о "залповом выбросе осадков"

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Власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РБК.

"По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС", – уточнили в мэрии Анапы.

Мэр города Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в ряде сел на случай эвакуации граждан.

В свою очередь в Сочи власти закрыли все пляжи из-за шторма. Соответствующее решение было принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона.

Власти Новороссийска призвали горожан не покидать дома, избегать выхода на пляжи и открытую низинную территорию, а также отказаться от передвижения на личном транспорте. Автомобили рекомендуется парковать только на возвышенностях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

При этом старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предупредил о ненастной погоде на Черном море.