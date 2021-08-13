В Новороссийске объявили режим ЧС из-за сильных дождей

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В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными дождями, в ближайшие сутки в городе может выпасть двухмесячная норма осадков. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"13 августа в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 09:00 в городе введен режим ЧС. Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", – говорится в сообщении.

Власти призвали горожан не покидать дома, избегать выхода на пляжи и открытую низинную территорию, а также отказаться от передвижения на личном транспорте. Автомобили рекомендуется парковать только на возвышенностях.

Ранее в Сочи из-за сильных дождей вновь подтопило улицы города. Сообщалось о свалившихся на припаркованные машины деревьях и вышедшей из берегов реке. Информация о подтоплениях поступает в основном из Адлерского и Хостинского районов.