Автомобиль насмерть сбил пенсионера на электросамокате на трассе под Ярославлем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил пенсионера, передвигавшегося на электросамокате по трассе в Ярославской области. Об этом информирует сайт областного управления МВД.

Известно, что ДТП случилось на 220-м километре федеральной автодороги Москва – Холмогоры у поселка Семибратово в Ростовском районе.

"Водитель автомашины Skoda – молодой человек 1998 года рождения – совершил наезд на передвигавшегося на электросамокате мужчину 1937 года рождения", – заявили в МВД.

В результате случившегося пенсионер скончался на месте.

Причины произошедшего ДТП выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее водитель машины Nissan сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе в ТиНАО.

В результате происшествия мальчика с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" и ушибами живота доставили в больницу. По факту ДТП была начата проверка.