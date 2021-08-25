Ребенок пострадал в ДТП с участием такси и скутера в Ясеневе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием автомобиля такси и скутера произошла в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
Известно, что столкновение произошло на улице Рокотова у дома 8, корпуса 2. В результате случившегося пострадал ребенок.
"По предварительным данным, пострадала девочка 14 лет", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также ссадины и ушибы. По имеющимся данным, ребенок на момент аварии находился на скутере в качестве пассажира.
На месте происшествия находятся сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке.
Авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию.
До этого авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.
Движение на Люблинской улице восстановили после ДТП
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