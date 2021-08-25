Ребенок пострадал в ДТП с участием такси и скутера в Ясеневе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля такси и скутера произошла в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Известно, что столкновение произошло на улице Рокотова у дома 8, корпуса 2. В результате случившегося пострадал ребенок.

"По предварительным данным, пострадала девочка 14 лет", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также ссадины и ушибы. По имеющимся данным, ребенок на момент аварии находился на скутере в качестве пассажира.

На месте происшествия находятся сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке.

Авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию.

До этого авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.