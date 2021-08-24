ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло в Щербинке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По имеющейся информации, авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию.

Как пишет Дептранс в своем телеграм-канале, в данный момент движение транспорта полностью восстановлено.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Причины ДТП предстоит выяснить полицейским.

Ранее авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.