Женщина сбила 12-летнюю девочку на переходе в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина сбила 12-летнюю девочку в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло на улице Солнечной у дома 12. Женщина – водитель автомобиля Nissan совершила наезд на девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенка доставили в медучреждение с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее грузовик насмерть сбил мужчину во дворе жилого комплекса "Татьянин парк" в ТиНАО.