Грузовик насмерть сбил пешехода в ТиНАО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Грузовик насмерть сбил мужчину во дворе жилого комплекса "Татьянин парк" в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"На территории ЖК "Татьянин парк" у дома 14, корпуса 4, водитель большегрузного автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему на вид 40–45 лет, в настоящее время сотрудники устанавливают его личность. На месте происшествия работает полиция.

Ранее в поселении Московском в ТиНАО водитель автомобиля совершил наезд на женщину с коляской, в которой находилась годовалая девочка. В результате происшествия ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.