Четырехлетний ребенок стал жертвой ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб четырехлетний ребенок. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Авария произошла на Володарском проспекте.

По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринговой службы Kia Rio проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

"Пострадавший в ДТП четырехлетний мальчик был доставлен в городскую больницу, где в последствии скончался", – говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Уточняется, что в момент аварии ребенок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Академическом районе Москвы легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Шверника. Ребенок выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на него наехал автомобиль Ford Focus.

Согласно предварительным данным, у мальчика диагностирована гематома головы. Он госпитализирован.