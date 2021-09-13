В столице таксист сбил пешеходов, стоящих на остановке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Один человек пострадал после наезда автомобиля такси на пешеходов на остановке общественного транспорта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на 2-й Магистральной улице.

Согласно предварительным данным, таксист не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего сбил двоих пешеходов, которые находились на остановке наземного транспорта.

"Один из пешеходов от оказания помощи отказался, вторая пострадавшая – женщина 55 лет – с предварительным диагнозом "перелом плеча" была госпитализирована в медучреждение", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который катался на велосипеде на юго-западе Москвы. ДТП произошло во дворе дома 25 на Симферопольском бульваре. 15-летний пострадавший был госпитализирован.