Движение по улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка перекрыто из-за ДТП. Там столкнулись автомобиль и электросамокат, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"На улице Павла Андреева в районе дома 23 ДТП с участием автомобиля и электросамоката", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали объезжать данный участок.

Позднее во вторник пресс-служба Дептранса сообщила о возобновлении движения на улице Павла Андреева.

Ранее водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который катался на велосипеде на юго-западе Москвы. ДТП произошло во дворе дома 25 на Симферопольском бульваре. 15-летний пострадавший был госпитализирован.