Машина сбила человека на МКАД

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль сбил человека на МКАД. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.
Известно, что во вторник, 21 сентября, около 23:20 на 6-м километре внутренней стороны автодороги случилось ДТП с участием машины такси Hyundai и иномарки Volkswagen.
После аварии водитель такси вышел на проезжую часть, где его сбил водитель автомобиля Skoda.
"Мужчина от полученных травм скончался", – рассказали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее водитель автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе дома на юго-западе Москвы. Ребенок был госпитализирован в больницу с переломом бедренной кости.
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