Машина сбила человека на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил человека на МКАД. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.

Известно, что во вторник, 21 сентября, около 23:20 на 6-м километре внутренней стороны автодороги случилось ДТП с участием машины такси Hyundai и иномарки Volkswagen.

После аварии водитель такси вышел на проезжую часть, где его сбил водитель автомобиля Skoda.

"Мужчина от полученных травм скончался", – рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее водитель автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе дома на юго-западе Москвы. Ребенок был госпитализирован в больницу с переломом бедренной кости.