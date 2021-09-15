Автомобиль Chrysler сбил ребенка на электросамокате на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водитель автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Гримау в районе дома 8 водитель автомобиля Chrysler при выезде из дворовой территории совершил наезд на ребенка, который двигался по тротуару на электросамокате. Ребенок был без сопровождения взрослых", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что ребенок был госпитализирован в больницу с переломом бедренной кости.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП", – добавили в ведомстве.

Ранее автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Москве. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

