В ТиНАО водитель автомобиля BMW сбил 11-летнего мальчика во дворе дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ТиНАО в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Во дворе дома 14 на улице Радужная водитель автомобиля BMW совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок находился один и переходил проезжую часть дворовой территории", – сообщили в пресс-службе ГАИ.

Ребенок госпитализирован в медучреждение с предварительным диагнозом "ушибы ноги". По факту инцидента начата проверка.

Ранее в Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика. Ребенок на самокате выехал из-за припаркованных машин.