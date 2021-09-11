В ТиНАО водитель автомобиля BMW сбил 11-летнего мальчика во дворе дома

19:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В ТиНАО в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"Во дворе дома 14 на улице Радужная водитель автомобиля BMW совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок находился один и переходил проезжую часть дворовой территории", – сообщили в пресс-службе ГАИ.
Ребенок госпитализирован в медучреждение с предварительным диагнозом "ушибы ноги". По факту инцидента начата проверка.
Ранее в Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика. Ребенок на самокате выехал из-за припаркованных машин.
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