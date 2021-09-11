На юге Москвы водитель сбил 12-летнего мальчика на самокате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным на улице Мастеркова во дворе дома 1 водитель легкового автомобиля совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб голени. По факту случившегося организована проверка.

Ранее 10-летний мальчик был госпитализирован в результате аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Братиславской на въезде во двор дома 15. Водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на ребенка, который выбежал из-за движущейся навстречу машины.