На юге Москвы водитель сбил 12-летнего мальчика на самокате

16:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.
"По предварительным данным на улице Мастеркова во дворе дома 1 водитель легкового автомобиля совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей", – говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб голени. По факту случившегося организована проверка.
Ранее 10-летний мальчик был госпитализирован в результате аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Братиславской на въезде во двор дома 15. Водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на ребенка, который выбежал из-за движущейся навстречу машины.
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