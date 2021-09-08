Семилетний ребенок пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы

21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП на севере столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД Главного управления МВД РФ сообщает Агентство "Москва".
"На улице Дубнинская улице в районе дома 27 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга".
По факту аварии проводится проверка.
Ранее автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия. ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.
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