Семилетний ребенок пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП на севере столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД Главного управления МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

"На улице Дубнинская улице в районе дома 27 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга".

По факту аварии проводится проверка.

Ранее автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия. ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.