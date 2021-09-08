Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:33

Семилетний ребенок пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы

происшествия ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП на севере столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД Главного управления МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

"На улице Дубнинская улице в районе дома 27 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга".

По факту аварии проводится проверка.

Ранее автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия. ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать