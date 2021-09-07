Три машины столкнулись на МКАД на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей случилась на МКАД на юге столицы. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в официальном телеграм-канале.

Известно, что ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны автодороги перед развязкой с улицей Поляны.

В Дептрансе предупреждают, что из-за аварии движение транспорта на участке значительно затруднено. Для проезда доступны только две полосы движения – первая и пятая.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля – Ford и Nissan. В результате аварии пострадали двое детей.

Позже стало известно, что водитель Ford скончался в больнице от инфаркта.