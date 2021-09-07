Три машины столкнулись на МКАД на юге Москвы

07 сентября, 23:32
Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Авария с участием трех автомобилей случилась на МКАД на юге столицы. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в официальном телеграм-канале.
Известно, что ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны автодороги перед развязкой с улицей Поляны.
В Дептрансе предупреждают, что из-за аварии движение транспорта на участке значительно затруднено. Для проезда доступны только две полосы движения – первая и пятая.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля – Ford и Nissan. В результате аварии пострадали двое детей.
Позже стало известно, что водитель Ford скончался в больнице от инфаркта.
Движение транспорта затруднено на 36-м километре МКАД из-за ДТП
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