Двое детей пострадали в ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

На МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадали двое детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как уточняется, автомобили Ford и Nissan столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД.

"Предварительно в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров 9 и 14 лет, которые находились в автомобиле Nissan, один из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как пояснили агентству в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, причиной аварии мог стать сердечный приступ у водителя Ford. По предварительным данным, он не справился с управлением из-за недомогания. Сейчас он в коме в одной из больниц города.

Ранее сообщалось, что авария с участием четырех автомобилей произошла в ТиНАО. ДТП случилось на Боровском шоссе в районе деревни Большое Свинорье. Там столкнулись автомобили, которые следовали в попутном направлении. В результате аварии пострадали два человека.

