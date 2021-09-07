Двое детей пострадали в ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе

09:42
Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"
На МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадали двое детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Как уточняется, автомобили Ford и Nissan столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД.
"Предварительно в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров 9 и 14 лет, которые находились в автомобиле Nissan, один из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Как пояснили агентству в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, причиной аварии мог стать сердечный приступ у водителя Ford. По предварительным данным, он не справился с управлением из-за недомогания. Сейчас он в коме в одной из больниц города.
Ранее сообщалось, что авария с участием четырех автомобилей произошла в ТиНАО. ДТП случилось на Боровском шоссе в районе деревни Большое Свинорье. Там столкнулись автомобили, которые следовали в попутном направлении. В результате аварии пострадали два человека.
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