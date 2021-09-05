Водитель погиб в результате ДТП на Кадашевской набережной в центре Москвы

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Водитель не справился с управлением и врезался в опору моста на Кадашевской набережной в центре столицы, от полученных травм он скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Кадашевской набережной в районе дома 12, строение 1, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в опору моста, от сильного удара он погиб", – рассказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы, они установят все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее три человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП на федеральной трассе Лена в Якутии. По предварительным данным, водитель Toyota Ipsum превысил скорость и, не сумев справиться с управлением, наехал на металлическое ограждение.