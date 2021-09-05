В ГИБДД напомнили о штрафах за установку дополнительных динамиков в машину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям, установившим в автомобиль дополнительные динамики и усилители звука вопреки положениям технического регламента, может грозить штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Согласно части 1 статьи 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей", – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, внесением изменений в конструкцию транспортного средства считается установка составных частей и оборудования, не предусмотренных заводской конструкцией автомобиля, которые могут повлиять не безопасность движения.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ГИБДД постоянно ведут контроль соответствия конструкции автомобилей обязательным требованиям безопасности.

Ранее в МВД сообщили, что в России с начала этого года на 66% выросло число аварий с участием электросамокатов. Уточняется, что за первые семь месяцев 2021 года на дорогах страны произошло около 270 подобных ДТП, их жертвами стали восемь человек. Также в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми – годом ранее их количество составляло 21, сейчас – 39.