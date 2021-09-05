В МВД заявили о резком росте числа ДТП с электросамокатами в России

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В России с начала этого года число аварий с участием электросамокатов выросло на 66%. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает ТАСС.

Уточняется, что за первые семь месяцев 2021 года на дорогах страны произошло около 270 подобных ДТП, их жертвами стали восемь человек. Также в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми – годом ранее их количество составляло 21, сейчас –39.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших увеличилось в четыре раза. Лидерами по количеству аварий с электросамокатами стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье, уточнили в МВД.

В ведомстве напомнили, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым отнесены электросамокаты, пока еще не определен. Сейчас разработкой соответствующего документа занимается Минтранс.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

Он также заявил, что клиенты прокатных сервисов часто являются виновниками различных инцидентов и ДТП. Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.