В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в столице

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В Москве за семь месяцев текущего года зафиксировали 55 ДТП с участием электросамокатов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Два человека погибли, 57 получили травмы", – сказала Волк.

Она отметила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

По словам первого зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, клиенты прокатных сервисов часто являются виновниками различных инцидентов и ДТП. Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.

