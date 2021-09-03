Автомобилистам рассказали, какие штрафы появятся в России в 2022 году

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Министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для водителей в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на ведомство.

В Минюсте уточнили, что работа над документом ведется уже несколько месяцев, а штрафовать автомобилистов по новым нарушениям начнут не раньше 2022 года.

Отмечается, что ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация машины. К уже существующим добавятся такие, как использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также несоответствие шин сезону.

Сообщается, что будут штрафовать за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. За все эти нарушения водители будут обязаны заплатить штраф 500 рублей.

Ранее Сергей Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Мосгордуму.

Мэр подчеркнул, что действующие на сегодняшний день наказания не останавливают владельцев машин и мотоциклов, всю ночь разъезжающих под окнами жилых домов с громкой музыкой. По его мнению, необходимо увеличить размер штрафа за данное правонарушение.