Московская ГИБДД организовала проверку после езды иномарки по тротуару

Сотрудники столичной ГИБДД организовали проверку по факту езды автомобиля Mercedes по пешеходной зоне в районе Дорогомилово. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале

"Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту передвижения автомобиля Mercedes по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице", – говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что на данный момент устанавливается личность автомобилиста, допустившего нарушение правил дорожного движения.

До этого столичный департамент транспорта сообщил, что на Большой Дорогомиловской улице в районе дома 8А автомобиль ездил по тротуару. Там отметили, что такие действия подвергают опасности пешеходов.

После данного инцидента Дептранс направил видео с камер наблюдения в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате.

