Эксперт рассказал, помогут ли беспилотники собирать автомобильные штрафы

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал радио КП информацию о том, что Госавтоинспекция и Росгвардия стали использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения в 17 регионах страны.

Он подчеркнул, что беспилотный летательный аппарат не является средством фото- и видеофиксации нарушений, которое может работать автоматически. Он может лишь собрать данные, которые станут основанием для возбуждения административного дела. После этого сотрудник ГИБДД вызовет к себе предполагаемого нарушителя, и, если он явится, возможно административное производство, отметил Шапарин.

Он признался, что не видит плюсов в использовании дронов для обеспечения безопасности дорожного движения. Среди минусов эксперт назвал дорогостоящее оборудование и возможные последствия из-за происшествий.

Вице-президент Национального автомобильного союза напомнил, что в Москве беспилотники использовать вообще нельзя, поскольку установлен запрет полетов над городом. Шапарин считает, что любой человек может снять правонарушение на дороге обычной фотокамерой и отправить в Госавтоинспекцию.

2 ноября стало известно о введении в Москве фотовидеофиксации использования водителем телефона за рулем и непристегнутого ремня безопасности. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, а за использование мобильного – 1,5 тысячи.