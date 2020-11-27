В ГИБДД объяснили методику наказания за использование телефона за рулем

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Раскрыта методика наказания за использование телефона за рулем. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
Как пишет РБК, для выявления нарушений будут использоваться системы фото и видеофиксации "Стрелка-360". Для этого на нее установят дополнительный программный модуль.
Кроме того, для корректного определения предмета, находящегося в руках у водителя, камеры будут производить не менее 10 фото в высоком разрешении. Это сделано для того, чтобы исключить возможные ошибки в определении нарушения. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать, сообщается в письме Черникова на имя первого замглавы МВД Александра Горового.
В данный момент программные модули появились на восьми средствах автоматической фиксации нарушений в Москве. Штрафы станут выписывать только за использование мобильного телефона и непристегнутые ремни безопасности.
О введении в Москве фиксации использования водителем телефона за рулем и непристегнутого ремня безопасности стало известно 2 ноября. В тестовом режиме камеры начали работать в феврале этого года.
Сообщалось, что за непристегнутый ремень водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, а за использование мобильного – 1,5 тысячи.
Дорожные камеры будут фиксировать использование телефона за рулем и непристегнутый ремень
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