В ГИБДД объяснили методику наказания за использование телефона за рулем

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Раскрыта методика наказания за использование телефона за рулем. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Как пишет РБК, для выявления нарушений будут использоваться системы фото и видеофиксации "Стрелка-360". Для этого на нее установят дополнительный программный модуль.

Кроме того, для корректного определения предмета, находящегося в руках у водителя, камеры будут производить не менее 10 фото в высоком разрешении. Это сделано для того, чтобы исключить возможные ошибки в определении нарушения. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать, сообщается в письме Черникова на имя первого замглавы МВД Александра Горового.

В данный момент программные модули появились на восьми средствах автоматической фиксации нарушений в Москве. Штрафы станут выписывать только за использование мобильного телефона и непристегнутые ремни безопасности.

О введении в Москве фиксации использования водителем телефона за рулем и непристегнутого ремня безопасности стало известно 2 ноября. В тестовом режиме камеры начали работать в феврале этого года.

Сообщалось, что за непристегнутый ремень водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, а за использование мобильного – 1,5 тысячи.