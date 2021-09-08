В Москве водитель сбил ребенка на самокате и скрылся

15:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.
Мальчика госпитализировали с ушибом голени левой ноги. Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.
Ранее ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны МКАД перед развязкой с улицей Поляны. Там столкнулись три автомобиля.
О пострадавших в результате аварии не сообщалось. Причины ДТП неизвестны. Из-за аварии движение транспорта на участке было значительно затруднено. Для проезда изначально оказались доступны только две полосы движения – первая и пятая. Позднее движение восстановили.
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