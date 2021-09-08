В Москве водитель сбил ребенка на самокате и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.

Мальчика госпитализировали с ушибом голени левой ноги. Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.

Ранее ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны МКАД перед развязкой с улицей Поляны. Там столкнулись три автомобиля.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось. Причины ДТП неизвестны. Из-за аварии движение транспорта на участке было значительно затруднено. Для проезда изначально оказались доступны только две полосы движения – первая и пятая. Позднее движение восстановили.