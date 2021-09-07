Движение в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова затруднено из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение затруднено в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В Северо-Западном тоннеле на проспекте Жукова столкнулись три автомобиля", – уточняется в сообщении.

В настоящий момент свободна одна полоса в сторону области. В Дептрансе призывают водителей объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля Ford и Nissan, в результате аварии пострадали двое детей.

Позже стало известно, что водитель Ford скончался в больнице от инфаркта.