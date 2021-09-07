Движение в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова затруднено из-за ДТП

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение затруднено в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В Северо-Западном тоннеле на проспекте Жукова столкнулись три автомобиля", – уточняется в сообщении.
В настоящий момент свободна одна полоса в сторону области. В Дептрансе призывают водителей объезжать данный участок.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля Ford и Nissan, в результате аварии пострадали двое детей.
Позже стало известно, что водитель Ford скончался в больнице от инфаркта.
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП
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