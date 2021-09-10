Ребенок пострадал в ДТП на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

10-летний мальчик был госпитализирован в результате аварии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу.

ДТП произошло на улице Братиславской на въезде во двор дома 15. Водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на ребенка, который выбежал из-за движущейся навстречу машины.

По предварительным данным, у мальчика выявили ушиб лба и сотрясение мозга.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.