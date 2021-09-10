15-летняя девочка на электросамокате пострадала в ДТП на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение девочки-подростка на электросамокате и автомобиля случилось на севере Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции города в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Головинском районе столицы на улице Онежской у дома 15.

"15-летняя девочка, которая передвигалась на электросамокате по тротуару и при пересечении дворового выезда столкнулась с автомобилем Opel Astra, водитель которого заезжал во дворовую территорию", – рассказали в пресс-службе.

В результате случившегося ребенок, по предварительной информации, получил перелом костей стопы.

В Госавтоинспекции отдельно отметили, что водитель автомобиля не скрывался с места ДТП. В данный момент сотрудники ДПС занимаются оформлением аварии.

Ранее автомобилист сбил 11-летнего мальчика на самокате на востоке столицы и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло во дворе дома 11 на Сахалинской улице. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.