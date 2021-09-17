Водитель автомобиля Audi сбил 7-летнего ребенка во дворе дома в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель автомобиля марки Audi сбил 7-летнего мальчика во дворе дома в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в поселении Московском во дворе дома 39 1-го микрорайона. Водитель совершил наезд на 7-летнего мальчика, который находился один и выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавшего ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом: ссадины и ушибы обеих ног.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее водитель автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе дома на юго-западе Москвы. Ребенок был госпитализирован в больницу с переломом бедренной кости.