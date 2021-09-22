ДТП с участием двух машин произошло на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварии было перекрыто движение по левому ряду улицы Перерва, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Перерва у дома 62 столкнулось два автомобиля, один из которых потом выехал с дороги на дворовую территорию", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Дептрансе уточнили, что движение перекрыто по левому ряду в сторону улицы Братиславской. Автомобилистам рекомендуют выбирать маршрут в объезд по улице Верхние Поля.

Ранее было серьезно затруднено движение на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД. На участке образовался затор длиной более четырех километров. Причиной затруднений в движении транспорта стали две аварии.

