ДТП с участием двух машин произошло на юго-востоке Москвы

17:02
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварии было перекрыто движение по левому ряду улицы Перерва, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Перерва у дома 62 столкнулось два автомобиля, один из которых потом выехал с дороги на дворовую территорию", – говорится в сообщении.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших пока не поступало.
В Дептрансе уточнили, что движение перекрыто по левому ряду в сторону улицы Братиславской. Автомобилистам рекомендуют выбирать маршрут в объезд по улице Верхние Поля.
Ранее было серьезно затруднено движение на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД. На участке образовался затор длиной более четырех километров. Причиной затруднений в движении транспорта стали две аварии.
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