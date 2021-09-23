ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на Рязанском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение грузовика и легковушки случилось на Рязанском проспекте. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Известно, что авария произошла в районе дома 65, корпуса 2. В данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы столицы.

"Движение свободно по двум полосам из четырех", – уточняется в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве посоветовали водителям выбирать альтернативные пути объезда данного участка.

Ранее на Ангарской улице произошла авария с участием двух машин. ДТП случилось в районе дома 16.

В результате случившегося было перекрыто движение транспорта по Ангарской улице в сторону Коровинского шоссе. В Дептрансе просили водителей по возможности объезжать указанный участок.

Позднее сообщалось, что движение на участке дороги удалось восстановить.