Движение на Ангарской улице восстановили после аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение восстановили на Ангарской улице в столичном районе Западное Дегунино после ДТП. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", – подтверждается в телеграм-канале Дептранса.

Ранее на участке произошла авария с участием двух машин. ДТП случилось в районе дома 16.

В результате случившегося было перекрыто движение транспорта по Ангарской улице в сторону Коровинского шоссе. В Дептрансе просили водителей по возможности объезжать указанный участок.