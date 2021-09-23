Движение на юге Москвы восстановили после ДТП со скорой

На месте аварии с участием скорой в Москве восстановили движение. Об этом сообщает департамент транспорта.

В четверг, 23 сентября, машина медиков перевернулась на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром. Произошло это после того, как в заднее крыло врезался кроссовер.

Скорая ехала на красный свет, но с включенными маячками. Водитель Nissan не заметил машину и произошло столкновение. В результате пострадала 16-летняя девушка, пациентка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.