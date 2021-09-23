Машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП на юге Москвы

Машина скорой помощи опрокинулась после аварии на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Nissan столкнулся с автомобилем скорой помощи на улице Генерала Белова. В результате автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве. Ford проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на девятилетнего мальчика.