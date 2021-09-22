16 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

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16 человек пострадали и двое погибли в результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля в Железноводске в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Instagram.

"Страшная авария в Железноводске. Предварительно, 2 погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет", – написал он.

До этого ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД сообщал, что 11 пострадавших были доставлены в больницу Железноводска. У них отсутствуют серьезные травмы, их жизни ничего не угрожает.

20 сентября на 500-м километре трассы Р-22 под Тамбовом столкнулись автомобиль и микроавтобус. В результате погибли 52-летняя и 37-летняя женщины, а также 20-летний молодой человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Погибшие ехали на легковом автомобиле из Москвы в Республику Калмыкия. Следователи выяснили, что транспорт они нашли в приложении поиска автомобильных попутчиков.

