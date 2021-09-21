Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Тамбовской области

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Тамбовской области, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Происшествие случилось около 05:00 20 сентября. На 505-м километре трассы Р-22 произошло лобовое столкновение микроавтобуса Hyundai H1 и автомобиля Honda Accord.

В результате погибли 52-летняя и 37-летняя женщины, 20-летний молодой человек. Они ехали на легковом автомобиле из Москвы в Республику Калмыкия. Следователи выяснили, что транспорт они нашли в приложении поиска автомобильных попутчиков.

Оба водителя и восемь пассажиров микроавтобуса получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате погибли два человека.