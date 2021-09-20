Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:03

Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться в Печатниках

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве нетрезвый мужчина протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома в районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 07:00 во дворе дома 13 по улице Гурьянова.

Процедура медосвидетельствования показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения").

"Владельцам автомобилей, пострадавших в результате ДТП, выдали документы для обращения в страховые компании. Тем, кого не было на месте аварии, необходимо обратиться в ГИБДД по Юго-Восточному округу по адресу улица Полбина, дом 25", – отметили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что в ТиНАО произошла массовая авария. В результате пострадали три человека.

В Печатниках нетрезвый водитель пытался выехать из двора и помял 7 машин

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать