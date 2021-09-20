Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться в Печатниках

13:03
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
В Москве нетрезвый мужчина протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома в районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 07:00 во дворе дома 13 по улице Гурьянова.
Процедура медосвидетельствования показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения").
"Владельцам автомобилей, пострадавших в результате ДТП, выдали документы для обращения в страховые компании. Тем, кого не было на месте аварии, необходимо обратиться в ГИБДД по Юго-Восточному округу по адресу улица Полбина, дом 25", – отметили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о том, что в ТиНАО произошла массовая авария. В результате пострадали три человека.
В Печатниках нетрезвый водитель пытался выехать из двора и помял 7 машин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: