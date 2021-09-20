Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться в Печатниках

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве нетрезвый мужчина протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома в районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 07:00 во дворе дома 13 по улице Гурьянова.

Процедура медосвидетельствования показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения").

"Владельцам автомобилей, пострадавших в результате ДТП, выдали документы для обращения в страховые компании. Тем, кого не было на месте аварии, необходимо обратиться в ГИБДД по Юго-Восточному округу по адресу улица Полбина, дом 25", – отметили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что в ТиНАО произошла массовая авария. В результате пострадали три человека.