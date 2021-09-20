Два человека погибли и десять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области

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Два человека, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Уточняется, что еще десять человек получили ранения. Авария произошла на 500-м километре трассы Р-22.

"Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок", – говорится в сообщении.

В начале сентября на этой же автодороге в Тамбовской области при столкновении трех автомобилей и автобуса, следовавшего из Москвы в Астрахань, пострадали девять человек, в их числе три ребенка.

Ранее также сообщалось, что ДТП с участием автобуса и тремя автомобилями произошло на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали шесть человек.