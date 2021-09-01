Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тамбовом возросло до 9

Фото: 68.мвд.рф

Число пострадавших при столкновении автобуса и трех автомобилей в Мичуринском районе Тамбовской области возросло до девяти, в их числе три ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Как уточняется, авария произошла на автодороге Р-22. Там столкнулись автобус Temsa Opalin, который следовал из Москвы в Астрахань, и легковые автомобили Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ 2114.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. В пресс-службе регионального главка МЧС отмечали, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди Q7" допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал ВАЗ 2114, который после удара отскочил в Toyota Camry.

28 августа сообщалось, что ДТП с участием автобуса и тремя автомобилями произошло на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали шесть человек.