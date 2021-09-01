Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и тремя легковыми автомобилями в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что автобус следовал из Москвы в Астрахань. Авария произошла на автодороге Р-22.

"Установлено, что водитель автомобиля "Ауди Q7" допустил столкновение с автобусом "Темта Опалин", следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал ВАЗ 2114, который после удара отскочил в автомобиль "Тойота Камри", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что семеро из восьми пострадавших отказались от госпитализации. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса и тремя автомобилями произошло на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка.