Мосгортранс хочет взыскать с блогера Эдварда Била 26 тысяч рублей

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Мосгортранс планирует взыскать с блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) 26 тысяч рублей после ДТП на Садовом кольце. Соответствующий иск подан в Люблинский районный суд.

"Иск подан из-за простоя общественного транспорта после ДТП, сумма иска составила 26 тысяч 106 рублей", – рассказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi, за рулем которой находился блогер, на встречную полосу.

Пресненский суд столицы назначил 2 года ограничения свободы. Без уведомления контролирующего органа Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позже прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Кроме того, осужденный по делу о резонансном ДТП в центре столицы выплатил пострадавшим более 11 миллионов рублей в качестве компенсации.