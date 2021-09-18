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Происшествия

17:25

Блогер Бил выплатил более 11 млн рублей пострадавшим в ДТП с его участием – СМИ

происшествия

Фото: ТАСС/ГУ МВД России

Блогер Эвард Бил, осужденный по делу о резонансном ДТП в центре столицы, выплатил пострадавшим более 11 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Известно, что осужденный сразу после ДТП Эдвард Бил предлагал всем потерпевшим добровольно компенсировать ущерб. С большей частью пострадавших ему удалось договориться и подписать соглашение о компенсации, общая сумма которой составила более 11 миллионов рублей", – рассказал источник.

По его словам, двое из пострадавших не согласились с суммой предложенных компенсаций и потребовали значительно больше. Они потребовали суд взыскать с блогера более 3 миллионов рублей.

Как указано в картотеке столичных судов общей юрисдикции, в Люблинском суде заявлено два иска в отношении Била. Один из них будет рассмотрен 13 октября.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.

Пресненский суд столицы назначил блогеру два года ограничения свободы. Без уведомления Бил не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на три года лишили права управлять транспортными средствами.

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