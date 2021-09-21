Два человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием фуры и микроавтобуса случилось в Ростовской области. Об этом информирует сайт "МВД Медиа".

Известно, что авария произошла в Новошахтинске вечером в понедельник, 20 сентября. Водитель фуры Volvo не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes.

Уточняется, что в момент аварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек.

"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте", – заявляется в материале.

По имеющимся данным, еще трое пострадавших получили различные травмы. Они были госпитализированы.

Как добавили полицейские, водитель фуры находился за рулем в признаками алкогольного опьянения.

Ранее авария произошла на 500-м километре трассы Р-22. Там столкнулись автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.

В результате случившегося погибли три человека. Кроме того, девять человек пострадали.