Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом возросло до трех

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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УГИБДД по региону Станислава Конышева.

"В карете скорой помощи скончался еще один участник ДТП. Итого в результате столкновения у нас трое погибших и девять пострадавших", – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших и девяти пострадавших.

Авария произошла на 500-м километре трассы Р-22. Там столкнулись автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.

В начале сентября на этой же автодороге в Тамбовской области при столкновении трех автомобилей и автобуса, следовавшего из Москвы в Астрахань, пострадали девять человек, в их числе три ребенка.