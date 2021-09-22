Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

18:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водитель автомобиля Ford, проехав на красный, сбил 9-летнего ребенка, который передвигался на самокате по пешеходному переходу на западе Москвы. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в телеграм-канале.
"На улице Раменки у дома 3 водитель автомобиля Ford совершил наезд на девятилетнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.
Происшествие водитель объяснил тем, что отвлекся на телефон.
В ГИБДД уточнили, что мальчик был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее водитель автомобиля марки Audi сбил 7-летнего мальчика во дворе дома в ТиНАО. Ребенок находился один и выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.
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