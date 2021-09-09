В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов

09:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, сообщил РИА Новости заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
По его словам, появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать. К ним он причислил использование беспилотников для подготовки и проведения терактов, активизацию вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах, пропаганду радикальных идей с помощью современных информационно-коммуникационных технологий и возникновение принципиально новых источников финансирования.
Замглавы МИД подчеркнул, что по всем упомянутым направлениям реализуется сотрудничество как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Он отметил, что Россия является одним из важнейших его участников.
11 сентября 2001 года в США четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни Всемирного торгового центра, расположенного в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Обе башни обрушились. Еще один – в здание Пентагона в Вашингтоне. Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление, воздушное судно рухнуло в поле в штате Пенсильвания.
Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2 977 человек, около 6 000 были ранены, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.
По официальной версии, ответственность за эти атаки взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Аль-Каида".
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