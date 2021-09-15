В Москве задержали мужчину, прыгнувшего в реку с моста в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который прыгнул в Москву-реку с "Парящего моста" в парке "Зарядье". Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Со слов очевидцев, прыгнувший в воду человек выбрался на берег, его задержали сотрудники полиции. Обстоятельства устанавливаются", – рассказал собеседник агентства.

До этого СМИ сообщали, что неизвестный прыгнул с моста в реку в столичном парке "Зарядье". К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб и организована проверка.

Ранее сотрудники столичной полиции составили административные протоколы о мелком хулиганстве на четверых руферов, которые прошли мимо охраны и залезли на звезду главного здания МГУ на Воробьевых горах.

