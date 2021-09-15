В Шереметьево ожидается прилет самолета с вооруженным ножом пассажиром на борту

В Шереметьево ожидается прилет самолета с пассажиром, вооруженным ножом. Об этом сообщают телеграм-каналы. Якобы на рейсе из Петропавловск-Камчатского в Москву один из пассажиров сообщил борт проводнику о том, что у него при себе находится нож.

По прилете воздушное судно с более чем 400 пассажирами на борту будет встречать полиция. Есть информация, что пассажир никому не угрожал, и упомянутый нож уже передан члену кабинного экипажа.